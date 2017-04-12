Almanya'nın Pforzheim kentinde yaşayan, Lise'ye giden 14 yaşındaki lösemi hastası Sıla Uğurtaş'ın ailesi çocuklarının ilik nakli tedavisi için yardım çağrısında bulundu.



Almanya'nın Pforzheim kentinde yaşayan, Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinde görev yapmış eski bölge Başkanı ve Türkçe - Türk Kültürü Öğretmeni Gaye Demirtaş'ın kızı Deniz Sıla Tedavi İçin Yardım Bekliyor



Pforzheim'da yaşayan 14 yaşındaki lösemi hastası Deniz Sıla Uğurtaş'ın ailesi çocuklarının ilik nakli tedavisi için yardım çağrısında bulundu. Deniz Sıla'nın annesi Gaye Demirtaş, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Deniz Sıla'nın geleceğe dair hayalleri, umutları var, ama şu an yataktan kalkabilmekten başka hayali yok çünkü Deniz Sıla hasta, kızımızın herkesten gelecek yardıma ihtiyacı var. İnsanın yakınında olmayınca çok farkında olmuyormuş. Sadece bir değil, kim bilir kaç Deniz Sıla'nın, Deniz ve Sıla'ların sizlere bizlere ihtiyacı var. Sadece kan ve kök hücre bağışında bulunarak kim bilir kaç Deniz Sıla'nın hayallerini gerçekleştirmesine umut olabiliriz."



"Gün birlik günü, Deniz Sıla'mı lütfen destekleyin" diyen öğretmen anne Gaye Demirtaş, "Biz ne olursa olsun kızımızı yaşatmak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın takdiri. Yiyeceği ekmek içeceği su varsa yaşayacaktır. Allah'ın mucizeleri bitmez. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" şeklinde konuştu.



Baba İlhan Uğurtaş ise "Yavrum Deniz Sılam için ve bu hastalığa kapılan bütün yavrular için ilik bağışı için yardımlarınızı bekliyorum. Eskisi gibi kan falan vermeye de gerek yok her şey posta ile evinize geliyor, www.dkms.de adlı resmi internet sitesinden yapacağınız müracaat sonrasında postayla evinize gelen test çubuğuyla yanak içinizden bir parça sıvıyı evinize gönderilecek olan test çubuğunu sürüp tüpe koyup geri postalayacaksınız hepsi bu kadar."



Türkiye'den veya başka ülkelerden yardım ve bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın ise resmi internet sitesinin sonuna kendi ülke ulusal kodlarını ekleyerek başvuruda bulunabilirler - Stuttgart