Deniz Seki'nin Tahliye Olacağı Tarih ve Saat Netleşti

'Uyuşturucu temin etmek' suçundan tutuklanan Deniz Seki tahliye olmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00'da özgürlüğüne kavuşacak.

Deniz Seki'nin Tahliye Olacağı Tarih ve Saat Netleşti

2 Şubat 2009 tarihinde 'uyuşturucu temin etmek' suçundan tutuklanan ve ilk duruşmasına kadar hapiste kalan Deniz Seki, duruşma sonrası tahliye edilmişti.

SAKLANDIĞI DAİREDE YAKALANMIŞTI

Hakkında ikinci kez dava açılan Seki, 6 yıl 3 ay hapis cezası almış ve ortadan kaybolmuştu. Saklandığı dairede 6 Kasım 2014 tarihinde yakalanan Seki, hapse girmişti.

TAHLİYE TARİHİ VE SAATİ NETLEŞTİ

Seki'nin tahliye tarihi ve günü belli oldu. Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00'da Bakırköy Cezaevinden tahliye olacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Deniz Seki, Uyuşturucu, 5 Haziran, Bakırköy, 6 Kasım, Sabah, Ceza, Dava, Şarkı, Tarihi
sponsored ads