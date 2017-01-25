Deniz Ortasında Yüzen Domuz Gören Balıkçılar Şok Oldu

Bodrum'da denize açılan balıkçılar, denizin ortasında yüzen domuz görünce şok oldu. Balıkçılar yüzerek karaya çıkmaya çalışan domuzu cep telefonlarıyla kaydetti.



Bodrum'da kaptanlık yapan Süleyman Tokat ve 3 arkadaşı Göltürkbükü Mahallesinden tekneyle denize açıldı. Tokat ve arkadaşları Denize açıldıktan kısa bir süre sonra deniz ortasında hareket eden bir canlı fark etti. Tekneyle hareket eden canlının yanına yaklaşan kaptan ve teknedekiler yüzen bir domuzla karşılaşınca şok oldu. Neye uğradıklarını şaşıran balıkçılar o anları saniye saniye cep telefonlarıyla kaydetti.



Sahilden 1 mil açıldıktan sonra Göltürkbükü açıklarındaki Büyük Ada'ya 300 metre uzaklıkta domuzu fark ettiklerini belirten tekne kaptanı Tokat yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi "ilk olarak hareket eden bir canlı fark ettik. Yunus veya büyük bir balık sandığımız canlı iri bir domuz çıkınca şok olduk. Oldukça hızlı yüzüyordu biz yavaşlayınca bir ara bize yöneldi.Tekneye doğru geldiğini fark edince oradan uzaklaştık" dedi. - MUĞLA