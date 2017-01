Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Eylemlere İlişkin Darbe İddianamesi (5)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, Tuğamiral İrfan Arabacı'nın FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki yöneticisi olduğu belirtildi.



Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük'ün hazırladığı iddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki şüphelilerin eylemlerine yer verildi.



Tuğamiral İrfan Arabacı'nın, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki yöneticisi olduğu, harekat odasının Arabacı'nın sorumluluğunda bulunduğu bildirildi.



İddianamede, 15 Temmuz gecesi nöbetçi vardiya amiri Deniz Binbaşı Ferhat Kazancı olmasına rağmen, Arabacı'nın sözlü emriyle nöbetin eğitimini henüz tamamlamamış Deniz Binbaşı Murat Sinç'e devredildiği kaydedildi.



Arabacı'nın Akıncı Üssündeki Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ile darbeye hazırlık amaçlı görüşme yaptıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahına geldiği belirtilen iddianamede, askerlere "emir komutanın kendisinde olduğu, birliğe her türlü giriş çıkışın yasaklandığı ve her türlü durumun kendisine rapor edilmesinin gerektiği" yönünde emir verdiği ifade edildi.



İddianamede, Arabacı'nın Tuğamiraller Hasan Kulaç, Murat Şirzai, İhsan Bakar ve Oğuz Karaman ile Deniz Yarbay Özgen Aykan'ı darbe girişimine katılmaları için karargaha çağırdığı, uygun görmediği kişilerin ise karargaha alınmadığı belirtildi.



Savaş gemilerinin seyre başlamasının da Arabacı'nın bilgisi dahilinde gerçekleştiği, Arabacı'nın verdiği kanunsuz emirlerle karargahta bulunan diğer darbeci askerleri sevk ve idare ettiği, onlara silahlanmaları yönünde talimat verdiği bildirildi.



-Bostanoğlu'nu rehin almakla görevlendirildi



Deniz Kuvvetleri Komutanının Özel Sekreteri olarak görev yapan Deniz Kurmay Albay Mahmut Arduç'un ise 14 Temmuz 2016'da Arabacı ile darbe girişimine hazırlık amacıyla görüşme yaptığı ve Arabacı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nu yakalayarak rehin almakla görevlendirildiği ifade edildi.



İddianamede, Arduç'un bu konuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sicil ve Kıdem Şube Müdürü Deniz Kurmay Yarbay Tuncel Karakaya, Deniz Kuvvetleri Komutanının koruma ekibinde bulunan Astsubaylar Deniz Piyade Üstçavuş Faruk Kamalak, Deniz Piyade Başçavuş Mustafa Polat, Deniz Piyade Üstçavuş Mehmet Metin, Astsubay Başçavuş Kadir Bükülmez ile işbirliği içinde hareket ettiği belirtildi.



Arduç'un bu kapsamda 15 Temmuz akşamı Oramiral Bostanoğlu'nun yerini öğrenmeye çalıştığı ifade edilen iddianamede, Arduç'un ayrıca darbe girişimi faaliyetlerinde kullanmak amacıyla Fenerbahçe Orduevi otel kısım astsubayından uçak intikal planı yapmak üzere orduevinin 3'üncü katındaki general/amirallerin yatma planını istediği bilgisine yer verildi.



İddianamede, Arduç ve beraberindekilerin, Bostanoğlu'nu "güvenliğini sağlayacakları kisvesi altında" bota alıp hürriyetinden yoksun kılarak Kalamış Limanına götürmeyi ve limanda bulunan araçlarına alarak karayolu ile Ankara'ya götürmeyi planladıkları kaydedildi.



Arduç'un yaşananların ardından kaçtığı ve halen firari olduğu ifade edildi.



Şüphelilerden Murat Mengi'nin 15 Temmuz gecesi darbe karşıtı askerlerin karargaha girmesine kesinlikle müsaade edilmediği bir ortamda elinde tabanca ile karargahta dolaştığı, Tuğamiral Arabacı ile diğer darbeci askerlerin yanında bulunduğu ve onlarla birlikte hareket ettiği belirtildi.



Şüphelilerden Murat Önen'in darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında doldur/boşalt nöbetçi astsubayı olduğu ve darbe girişimine katıldığı kaydedilen iddianamede, Önen'in uhdesinde bulunan silahları diğer darbeci askerlere teslim ettiği bildirildi.



Şüpheli eski Tuğamiral Murat Şirzai'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olduğu, darbe girişimi sırasında eski Tuğamiral Arabacı'nın kendisini telefonla arayarak çağırması üzerine darbe girişimine katılmak için karargaha gittiği kaydedilen iddianamede, Şirzai'nin, görevli personele "Birliğe kuvvetli sızma istihbaratı var. Birliğe giriş çıkışları emniyete alacağız. Komuta İrfan Amiralde. Sizi destekleme amacıyla ilave personel çağırıyoruz. Şimdi gelecekler ve nöbetçilere destek olacaklar." ifadelerine yer verildi.



Şirzai'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini telefonla arayarak darbe girişimine katılmaları için karargaha çağırdığı ifade edilen iddianamede, karargaha gelen darbeci askerlere silah ve teçhizatlarını almaları, silahı olmayanlara silah dağıtmaları ve karargahın güvenliğini almaları yönünde talimatlar verdiği belirtildi.



Darbe girişimi sırasında nöbetçi veya görevli olmamasına rağmen darbe girişimine katılmak üzere karargaha gelen şüphelilerden Mustafa Aslan'ın karargahtaki darbeci askerlere silah dağıttığı bildirildi.



Şüphelilerden Mustafa Özer'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığında Personel Daire Başkanı olarak görev yaptığı ifade edilen iddianame, darbe girişiminde karargaha gitmediği, ancak FETÖ üyesi olduğu ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından hazırlanan atama listesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtaları Komutanı olarak atandığı kaydedildi.



-"Tankları halkın üzerine sürseler, halk korkar kaçar"



Deniz Kuvvetleri Komutanının koruma astsubayı olarak görev yapan şüphelilerden Mustafa Polat'ın FETÖ üyelerinin gizli haberleşme programı olan ByLock'un kullanıcılarından olduğu bildirilen iddianamede, Polat'ın darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanı Recep Bülent Bostanoğlu'nun yakalanarak rehin alınması ile görevlendirildiğine yer verildi.



Şüpheli eski Tuğamiral Oğuz Karaman'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanı olarak görev yaptığı, darbe girişiminin yaşandığı zaman diliminde nöbetçi veya görevli olmamasına rağmen, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki yöneticisi olan Tuğamiral Arabacı'nın çağırması üzerine darbe girişimine katıldığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin karargahta bulunduğu süre içerisinde genelde Harekat Başkanlığı ve Plan Prensipler Başkanlığı koridorlarında bulunduğu, iki adet silah taşıdığı, saat 01.00 sıralarında halkın darbe girişiminine karşı sokağa çıkarak Genelkurmay Başkanlığının önüne gelmesi üzerine, 'Tankları halkın üzerine sürseler, halk korkar kaçar' şeklindeki" beyanı yer aldı.



Karaman'ın sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı ve MGK Genel Sekreteri" olarak atandığı aktarılan iddianamede, şüphelilerden Olcay Yüksel'in ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Harekat Plan Daire Başkanlığında Harekat Plan Şube Müdürü olarak görev yaparken sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Plan ve Teşkilat Daire Başkanı" olarak atandığı belirlendi.



Şüpheli Özgen Aykan'ın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Komutanlığında Güvenlik ve Merasim Tabur Komutanı olarak görev yaptığı, FETÖ üyelerinin gizli haberleşme programı ByLock'un kullanıcılarından olduğu bildirildi.



İddianamede, Aykan'ın darbe girişimine takviye gelecek uzman çavuşların aranarak birliğe hemen çağrılmaları yönünde talimat verdiği ifade edilen iddianamede, nöbetçi personele telsizle "birliğe kendisinden habersiz kimsenin girmeyeceği" yönünde emir verdiği ve Genelkurmay tarafından silah sesleri gelmeye başlaması üzerine karargahın ışıklarını kapattırdığına yer verildi.



Aykan'ın Genelkurmay Başkanlığı karargahının çevresinde tankların görünmesi üzerine telsizden "Tanklar bizi korumak için buradalar" şeklinde anons yaptığı ve Harekat Merkezine giderek "yönetime el konuldu" diye bağırdığı belirtildi.



İzmir/Foça Donanma Deniz Üs Komutanlığında darbe girişimine katılan "subayların imamı" Hasan Coşkuner'in Ankara'da 2010-2013 yıllarında operasyonel hatlar kullanmak suretiyle hücresel haberleşme ağı oluşturduğu, bu haberleşme ağında, şüphelilerden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında İKK Şube Müdürü Salih Dağbaşı'nın da olduğu kaydedildi.



Gemi müdürü TİB Başkanı olarak atandı



Şüphelilerden eski Tümamiral Sinan Azmi Tosun'un Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı olarak görev yaptığı bildirilen iddianamede, Tosun'un darbe girişiminde karargaha gitmediği, ancak sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından hazırlanan atama listesinde Donanma Komutanı olarak atandığı kaydedildi.



Tosun'un, Kocaeli Sıkıyönetim Komutanı olarak atandığını, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde bulunan Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın arayarak öğrendiği bildirilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:



"Harmancık'ın 'Olaylardan haberin var mı? Donanma Komutanı olarak atandın. Gölcük'e uçakla götürüleceksin.' dediği, Genelkurmay Başkanının emir subayı olan Levent Türkkan'ın da tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği dilekçesinde Tosun'un FETÖ üyesi olduğunu beyan ettiği belirlenmiştir."



Şüpheli Suat Arslan'ın ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanlık Mayın Avlama Gemileri Şube Müdürü olduğu, FETÖ üyelerinin gizli haberleşme programı olan ByLock'un kullanıcılarından olduğu ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından hazırlanan atama listesinde Telekomünikasyon İletişim Başkanı olarak atandığı kaydedildi.



İddianamede, FETÖ üyelerinin gizli haberleşme programı ByLock'un kullanıcılarından şüpheli Tuncel Karakaya'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sicil ve Kıdem Şube Müdürü olduğu, darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanının yakalanarak rehin alınması ile görevlendirildiği belirtildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Kontrol Daire Başkanı olarak görev yapan şüpheli Yaşar Anar'ın da ByLock kullanıcılarından olduğu ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından hazırlanan atama listesinde TÜRKSAT Genel Müdürü olarak atandığı ve evinde yapılan aramada da 1 adet "C 24831842 D" seri numaralı 1 ABD Dolarının ele geçirildiği bildirildi.



(Bitti)