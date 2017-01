Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Eylemlere İlişkin Darbe İddianamesi (2)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin iddianamesinde, darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen eylemler sonucunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında 174 bin 87 liralık hasar meydana geldiği bildirildi.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemesine başladı.



İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan FETÖ/PDY üyesi askeri personelin, emir-komuta zinciri dışına çıkarak, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan illegal yapılanmasında görev yapan sivil kişilerin emir-komutasına girdiği ifade edildi.



Bu örgüt üyelerinin, kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanımlayarak, 15 Temmuz 2016'da askeri darbe yapmaya, Anayasa'yı askıya alarak, seçilmiş Cumhurbaşkanını görevden almaya, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri hatırlatıldı.



Darbe girişiminin yapıldığı gece yaşananlara yer verilen iddianamede, darbecilerin TSK'nın internet sitesi ve TRT'de zorla bildiri yayınladıkları ve bu bildiride "ülke gerçeklerinden uzak, toplumda hiçbir karşılığı bulunmayan, komik ve keyfi ibareler yer aldığı" kaydedildi.



İddianamede, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan sıkıyönetim direktifinin ekinde atama listeleri yayınlandığı, 84 darbeci askerin Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiği, 413 kişilik sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi hazırlandığı, ayrıca kritik askeri ve sivil makamlar için de 450 kişilik atama listesi belirlendiği belirtildi.



Bu atamalara göre bazı darbeci askerlerin gidip yeni görevlerini teslim aldıkları aktarılan iddianamede, şu ifadeler yer aldı:



"Cumhurbaşkanlığı makamının, seçilmiş meşru hükümetin, kamu görevlileri ile yargı mensuplarının etkin ve yerinde müdahaleleri, bilhassa milletimizin engin ferasetiyle sokağa çıkarak, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi' mısrasında anlamını bulacak bir kahramanlıkla ülkemizi işgal girişimine karşı çıkması sonucunda, 16 Temmuz 2016'da öğle vakitleri itibarıyla askeri darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.



Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasadışı FETÖ/PDY tarafından Ankara'da bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında gerçekleştirilen darbe girişimi faaliyetlerine iştirak eden; darbe girişimi sırasında karargaha gitmemiş olmalarına rağmen, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından verilen hukuk dışı görevleri kabul ederek atama listelerinde isimleri yer alan; ya da darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine karargahtan kaçan kişileri saklayan şüpheliler hakkında soruşturma yürütülerek, kamu davası açılması cihetine gidilmiştir."



-Oramiral Bostanoğlu'nun ifadesi



İddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun "müşteki" sıfatıyla verdiği ifadesi de yer aldı.



Buna göre Bostanoğlu, 15 Temmuz'da Heybeliada'da yapılan Deniz Lisesi mezuniyet törenine katılmak üzere İstanbul'da bulunduğunu, akşam bir düğüne katıldığını, TSK'nın bazı birliklerinde olağan dışı hareketlilik olduğunu öğrendikten sonra komuta hiyerarşisi dışındaki illegal girişimleri kontrol altına almaya çalıştığını anlattı.



Genelkurmay Başkanı ve diğer kuvvet komutanlarından haber alınamaması üzerine, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile telefon irtibatı sağladığını belirten Bostanoğlu, televizyonlara da açıklama yaptığını aktardı.



Darbe girişimi sırasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birliklerde herhangi bir silahlı çatışma yaşanmadığını kaydeden Bostanoğlu, "Deniz Kuvvetleri personelince halka ateş açılmamış ve kan dökülmemiş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı birliklerde emir komuta hiyerarşisi en kısa zamanda tesis edilmiş, darbe girişimine karışan şüpheliler yine Deniz Kuvvetleri tarafından yakalanarak adalete teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.



Bostanoğlu, olay nedeniyle darbecilerden ve kendisini etkisiz hale getirmek isteyenlerden şikayetçi olduğunu bildirdi.



İddianamede, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanarak TSK birimlerine gönderilen darbe mesajları da yer aldı.



Bu yazılara göre Tuğgeneral Mehmet Partigöç Genelkurmay Başkanlığı, Tuğgeneral Erhan Caha Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Tuğamiral İrfan Arabacı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kurmay Albay İlhan Karasu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Tuğgeneral Faruk Bal Jandarma Genel Komutanlığı, Yarbay Mustafa Şaban Gümüşiğne Sahil Güvenlik Komutanlığına karargah sorumlusu olarak atandı.



Ayrıca söz konusu isimler, kendilerine tevdi edilen görevlerini yerine getirmek amacıyla her türlü tedbiri almaya ve mevcut atamalara bağlı kalmaksızın ihtiyaç duyulan görevlendirmeleri yapmaya yetkilendirildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlı birimlere gönderilen mesajlarda Deniz Yüzbaşı Sedat Çelik, Deniz Binbaşı Murat Sinç ile Tuğamiral İrfan Arabacı'nın imzasının bulunduğu aktarıldı.



Oramiral Bostanoğlu'nun yerini öğrenmeye çalıştılar



İddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından darbeciler tarafından gemilere verilen harekat emirleri ile daha sonra darbe girişimine karşı sıkıyönetim direktiflerine uyulmaması yönündeki mesajlar yer aldı.



Deniz Kuvvetleri Komutanının rehin alınması amacıyla yapılan telefon görüşmelerinin detaylarının anlatıldığı iddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanı makam şoförünün DKK Özel Sekreteri Deniz Albay Mahmut Arduç tarafından aranarak, Oramiral Bostanoğlu'nun güzergah, hareket ve zaman bilgilerinin sorulduğu, komutanı koruma gibi görevi bulunmayan Arduç'un bu durumunun şüpheli bulunduğu belirtildi.



Arduç'un bu görüşmeler sırasında halen tutuklu Deniz Yarbay Tuncel Karakaya ile beraber bulunduğu, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanıyken TSK'dan ihraç edilen Mustafa Özsoy'un da Bostanoğlu'nun yerini öğrenmeye çalıştığı kaydedildi.



İddianamede, darbecilerin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini "PKK'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yaşanabilecek olaylarda gece güvenlik nöbetçilerini takviye etmek amacıyla" çağırdığı anlatıldı.



Görevli olmadıkları halde karargaha geldiler



İddianamede, sözde Yurtta Sulh Konseyince Deniz Kuvvetleri Karargah Sorumlusu olarak görevlendirilen Tuğamiral İrfan Arabacı'nın, 15 Temmuz saat 20.48'te birliğe geldiği ve emir komutanın kendisinde olduğunu, birliğe her türlü giriş çıkışın yasaklandığını ve her türlü durumun kendisine rapor edilmesini emrettiği bildirildi.



Ana Ast Komutanlıklarına bağlı yüzer unsurların ise 20.59'da seyre başladığı, bunun Arabacı'nın bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği anlatıldı.



Daha sonra Tuğamiraller Murat Şirzai, İhsan Bakar, Deniz Piyade Yarbay Özgen Aykan, Binbaşı Hakan Karakuzey, Başçavuş Özcan Özata'nın da birliğe geldiği aktarılan iddianamede, görevli olmadığı halde karargaha gelen Tuğamiraller İrfan Arabacı, Muhittin Elgin, Oğuz Kahraman, Hasan Kulaç, İhsan Bakar, Murat Şirzai, Sinan Sürer'in aralarında bulunduğu 43 kişilik asker listesi de yer aldı.



İddianamede, darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen eylemler sonucunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında 174 bin 87 liralık hasar meydana geldiği bildirildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında bulunanların icra ettiği faaliyetlere yönelik kamera görüntüleri ve giriş çıkış kayıtları da iddianame ekinde sunuldu.



(Sürecek)