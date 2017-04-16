Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu Oyunu Kullandı
- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu oyunu kullandıANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu oyunu kullandı.
- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu oyunu kullandı
ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu oyunu kullandı.
Oramiral Çolak, Çankaya İlkokulu'nda 1149 nolu sandıkta oyunu kullandı. Aynı okulda TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da oylarını kullanacaklar. (İLK-