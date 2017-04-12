Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu Azerbaycan'da

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Hasanov, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin dostluk ve kardeşlik bağları üzerinde kurulduğunu söyledi.



Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin daima geliştiğini ve her iki taraf için de faydalı olduğunu vurguladı.



Bostanoğlu ise Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikili ilişkilerin daha da güçlenmesinde karşılıklı temasların öneminden bahsetti.



Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve askeri eğitim ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak tatbikatlar, tecrübe paylaşımı gibi konular müzakere edildi.



-Bostanoğlu şehitlikleri ziyaret etti



Oramiral Bostanoğlu, temasları kapsamında Bakü'deki şehitlikleri ziyaret etti.



Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bırakan Bostanoğlu, daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçerek, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.



Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgenerel Zafer Ocak'ın eşlik ettiği Bostanoğlu, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk sundu ve anı defterini imzaladı.



Bostanoğlu, 3 gün sürecek temasları kapsamında Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ve askeri okulları ziyaret edecek.