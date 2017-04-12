Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu Azerbaycan'da

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Türk şehitliğini ziyaret etti.



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Başkent Bakü'deki temaslarına Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak başlayan Oramiral Bostanoğlu, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti. Türk şehitliği özel defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Bostanoğlu, "İçlerinde Ermenilerin de bulunduğu Kızıl Ordu muhafızlarına karşı Azerbaycan halkına yardıma gelen Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas Ordusu'nda görev yapan ve şehit verdiğimiz bin 130 vatan evladının anısına inşa edilmiş olan Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etmekten büyük bir onur, mutluluk ve heyecan duyuyorum. Aziz şehitlerimiz, Azeri kardeşlerimizle yan yana çarpışarak kazandığınız Bakü muharebesini tarih kitaplarımıza altın harflerle yazdırdınız. Kahramanlığınız ve vatan sevginiz sizden sonra gelecek kuşaklara daima örnek teşkil edecektir. Ülkemize, milletimize hizmette fedakarlıkların en büyüğünü göstererek bir asker için erişilebilecek en yüksek mertebe olan şehadet makamına erişen sizlerin huzurunda şükran ve minnet duyguları içinde tazimle eğiliyor, hepinize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhunuz şad olsun" dedi.



Oramiral Bostanoğlu, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov'la bir araya geldi. Ayrıca, temasları kapsamında Bostanoğlu, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Haydar Aliyev adına Yüksek Askeri Okulu'na ziyarette bulunacak.



Oramiral Bostanoğlu'nun temasları 14 Nisan'a kadar sürecek. - BAKÜ