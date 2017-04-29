Musa Gönüllü'nün yönettiği "Deniz Kızı Masalı" tiyatro oyunu, 30 Nisan'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde...



"Bir denizkızının varolabileceğine inanır mısınız'Peki onunla ilgili en esrarengiz masalı bizimle yaşamak ister misiniz '



Sevimli kıpır kıpır yaramaz kırmızısıyla, masalların en güzellerini anlatan pamuk teyzesiyle kalbinin günün birinde yumuşayacağını umduğumuz sert kralıyla onun iyi yürekli yardımsever oğlu prensle ve gülücükleri ile hayata neşe katan kahkaha amcasıyla vücut bulan bu muhteşem masalı…



Yardımlaşmayı, iyi niyeti, yaşadığımız hayattan mutlu olmayı bu masalla yeniden hatırlayacağız. Gelin sizde bizimle denizkızı masalını paylaşın."



"Gözlerimizin her parıltısı hayata muhteşem bir güzellik ekliyor."



Yazan: Duygu Gönüllü



Yöneten: Musa Gönüllü



Müzik: İlker Kalender



Dekor: SMO Dekor Atölyesi



Süre: 50 Dakika



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Deniz Kızı Masalı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi' : Hayır