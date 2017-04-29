Deniz Kızı Masalı

Musa Gönüllü'nün yönettiği "Deniz Kızı Masalı" tiyatro oyunu, 30 Nisan'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde.

Deniz Kızı Masalı

Musa Gönüllü'nün yönettiği "Deniz Kızı Masalı" tiyatro oyunu, 30 Nisan'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde...

"Bir denizkızının varolabileceğine inanır mısınız'Peki onunla ilgili en esrarengiz masalı bizimle yaşamak ister misiniz '

Sevimli kıpır kıpır yaramaz kırmızısıyla, masalların en güzellerini anlatan pamuk teyzesiyle kalbinin günün birinde yumuşayacağını umduğumuz sert kralıyla onun iyi yürekli yardımsever oğlu prensle ve gülücükleri ile hayata neşe katan kahkaha amcasıyla vücut bulan bu muhteşem masalı…

Yardımlaşmayı, iyi niyeti, yaşadığımız hayattan mutlu olmayı bu masalla yeniden hatırlayacağız. Gelin sizde bizimle denizkızı masalını paylaşın."

"Gözlerimizin her parıltısı hayata muhteşem bir güzellik ekliyor."

Yazan: Duygu Gönüllü

Yöneten: Musa Gönüllü

Müzik: İlker Kalender

Dekor: SMO Dekor Atölyesi

Süre: 50 Dakika

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)

Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Deniz Kızı Masalı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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