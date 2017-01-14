TÜMÜ
Haberler Search
Deniz Kızı Lulu ile Blu Glu

Deniz Kızı Lulu ile Blu Glu

Şeker Şerbet Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Deniz Kızı Lulu ile Blu Glu", Barış Manço Kültür Merkezi'nde.

Deniz Kızı Lulu ile Blu Glu

Şeker Şerbet Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Deniz Kızı Lulu ile Blu Glu",  Barış Manço Kültür Merkezi'nde...

Bir gün sevimli balık Glu yenmemesi gereken yemi yediği için hastalanır. Oysa ki arkadaşı Blu "içinde ne olduğunu bilmediğin hiç bir şeyi yeme. tanımadığın kimseden yiyecek alma Glu" demiş olsada; sevimli Glu, Blu'yu dinlememiştir. Güzeller güzeli deniz kızı Lulu ve balık Blu, kılıç balığı ve çekiç balığının da yardımıyla Glu'yu bu zor durumdan kurtarırlar. 

"Hop Hop Doing Doing, Hop Doing Hop Doing, Doing Doing Hop Doing" 

"Haydi bizimle söylemeye var mısınız?"

Yazan ve Yöneten: Binnur Şerbetçioğlu

Müzik: Altuğ Kutluğ

Türü: Müzikli Çocuk Oyunu

45 Dk (Tek perde)

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads