Şeker Şerbet Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Deniz Kızı Lulu ile Blu Glu", Barış Manço Kültür Merkezi'nde...



Bir gün sevimli balık Glu yenmemesi gereken yemi yediği için hastalanır. Oysa ki arkadaşı Blu "içinde ne olduğunu bilmediğin hiç bir şeyi yeme. tanımadığın kimseden yiyecek alma Glu" demiş olsada; sevimli Glu, Blu'yu dinlememiştir. Güzeller güzeli deniz kızı Lulu ve balık Blu, kılıç balığı ve çekiç balığının da yardımıyla Glu'yu bu zor durumdan kurtarırlar.



"Hop Hop Doing Doing, Hop Doing Hop Doing, Doing Doing Hop Doing"



"Haydi bizimle söylemeye var mısınız?"



Yazan ve Yöneten: Binnur Şerbetçioğlu



Müzik: Altuğ Kutluğ



Türü: Müzikli Çocuk Oyunu



45 Dk (Tek perde)