Murat Altınok'un yazıp yönettiği Deniz Kızı oyunu, TİM Fettah Aytaç sahnesinde sizlerle...



"Oyun bir aşk adına yapılmış fedakarlığın öyküsüdür. Paylaşmanın, sevginin büyüklüğünü anlatırken; çevremizin ve denizlerimizin temizliği konusunda duyarlı olmamız gerektiğinin altını kalın çizgilerle çiziyor.



Okyanus Ülkesi'nde güzel bir deniz kızı, sihirbaz bir kral, sevimli bir yengeç, unutkan bir balık ve bir deniz cadısı... Büyülü bir yolculuk... Meraklı bir martı, ışıl ışıl bir saray, yakışıklı bir prens ve büyük bir aşk...



Okyanus Krallığı'nda mutlu bir yaşam sürdüren prenses, insanların yaşamını merak eder. Kızının üzülmesini istemeyen Okyanus Kralı, insanlara yaklaşmasını yasaklar. Küçük deniz kızı, babasını dinlemez ve bir gemiyle yolculuk yapan yakışıklı bir prensi izlemeye başlar. Ancak korkunç bir fırtına çıkar ve deniz kızı, prensin hayatını kurtarır. Prense aşık olan deniz kızı ona ulaşabilmek için korkunç bir cadıyla pazarlık yapmak zorunda kalır. Deniz kızının vereceği karar çok önemlidir; insan olup prensine kavuşabilmek için önemli bir fedakarlık yapar."



Organizasyon Sahibi: Altınok Tiyatrosu



Oyunun Türü: Müzikal Çocuk Oyunu – 2 perde



Yazarı & Yönetmeni: Murat Altınok



Kostüm ve Dekor Tasarım: Tuba Altınok



Koreografi: Berke Yüksel



Işık Tasarım: Berke Yüksel



Teknik Sorumlu: Mert Ay



Oynayanlar: Murat Altınok, Damla Özen, Müge Bora, Ece Bozkaya, Onur Öztürk, Fatih Ermiş, Sezer Arıçay, Tuba Özoğlu, Ezgi Sedaroğlu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : TİM Fettah Aytaç



Mekan Adresi : Büyükdere Cad. Derbent Mevkii 34457



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Deniz Kızı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır