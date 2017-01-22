Deniz Kenarındaki Çocuk Montu Polisi Harekete Geçirdi

Zonguldak'ta vatandaşların deniz kenarında çocuk montu buldukları ihbarı polisi harekete geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Liman Caddesi'nde gezinti yapan vatandaşlar yol kenarında kız çocuğuna ait bir mont buldu. Asayiş ve çocuk şube ekipleri olay yerine gelerek montu inceledi.



Ekipler, deniz kenarı ve dalga kıranların etrafında da araştırma yaparak ipucuna ulaşmaya çalıştı. Bu esnada kayıp ihbarının olup olmadığını da soruşturan ekipler, montun sahibini araştırmak üzere bölgeden ayrıldı.



İhbarla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK