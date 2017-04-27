Deniz Gürzumar, 27 Nisan'da hem kendine ait olan şarkılarını, hem de bir çok başka sevilen şarkıyı Mask Live Music sahnesinde seslendirecek.



Doğan Deniz Gürzumar Müzik ve Oyunculuk kariyerine 2006 yılında başladı. O günden bu güne bir çok düet ve solo şarkı yayınlayan sanatçı aynı zamanda bir çok dizi film ve tiyatro oyununda rol aldı. En son "Geldim Ezelden" adlı single çalışmasını yayınlayan sanatçı şu anda Show Tv'nin sevilen dizisi "İçerde"de "Barış" karakterini canlandırmaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Mask Live Music Club



Mekan Adresi : Bekar Sokak



Başlangıç Saati : 27.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 01: 59: 00



Kategori : Deniz Gürzumar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır