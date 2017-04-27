Deniz Gürzumar

Deniz Gürzumar, 27 Nisan'da hem kendine ait olan şarkılarını, hem de bir çok başka sevilen şarkıyı Mask Live Music sahnesinde seslendirecek.

Deniz Gürzumar

Deniz Gürzumar, 27 Nisan'da  hem kendine ait olan şarkılarını, hem de bir çok başka sevilen şarkıyı Mask Live Music sahnesinde seslendirecek.

Doğan Deniz Gürzumar Müzik ve Oyunculuk kariyerine 2006 yılında başladı. O günden bu güne bir çok düet ve solo şarkı yayınlayan sanatçı aynı zamanda bir çok dizi film ve tiyatro oyununda rol aldı. En son "Geldim Ezelden" adlı single çalışmasını yayınlayan sanatçı şu anda Show Tv'nin sevilen dizisi "İçerde"de "Barış" karakterini canlandırmaktadır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Mask Live Music Club

Mekan Adresi : Bekar Sokak

Başlangıç Saati : 27.04.2017 23: 59: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 01: 59: 00

Kategori : Deniz Gürzumar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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