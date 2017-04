Deniz Görmemiş Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında BAU'lu yelkenciler, Türkiye ve dünyanın farklı şehirlerinde yaşayıp daha önce hiç deniz görmeyen çocukları İstanbul'da yelken sporuyla buluşturuyor.



Karadağ, Mardin, Hakkari, Diyarbakır ve Bitlis gibi kentlerde yaşayıp bugüne kadar deniz görmemiş çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 3 gün boyunca BAUISC tarafından yelkencilik eğitimleri ve Bahçeşehir Koleji işbirliiği ile çeşitli etkinlikler yapılacak.



23 Nisan Dünya Çocukları Yarışı günü Kalamış Marina'ya kurulacak olan etkinlik alanında eğitim tekneleri ile isteyen herkes denize çıkabilecek. Uzaktan kumandalı tekneler ile yarışlar düzenlenecek. Bu sayede BAUISC hem sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekmeyi, hem de yelken sporunu ülkede daha popüler hale getirmeyi amaçlıyor. Karadaki etkinlikler sürerken denizde de BAU Spring Trophy'nin 3. ayak yarışı Bahçeşehir Koleji Dünya Çocukları Yarışı gerçekleşecek. Hakem komitesinde yarışı bazı çocuklar yarışı yönetecekken, bazıları ise bu yarışı teknede deneyimleyecek. Yarışlar sonrasında Kalamış Marina'da gerçekleşecek olan ödül töreni ve kokteylde 3. ayağın ödülleri dağıtılacak ve after party gerçekleşecek. 23 Nisan'da ücretsiz olarak herkesin katılacağı bu etkinliğe katılımın yoğun olması bekleniyor.



"Türkiye hatta İstanbul'da yaşadığı halde deniz görmeyen çocuklar var" Türkiye ve hatta İstanbul'da yaşadığı halde deniz görmeyen çocukların olduğunu söylen BAU Uluslararası Yelkenciler Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı, "Biz bu çocukları belirli kıstaslara göre belirleyerek dün itibariyle İstanbul'a misafir etmeye başladık. Onları güzel bir şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yelken sporunun gerek takım çalışması gerek kriz yönetimi ve bunun gibi kavramları gerektirdiği için kendisine has vizyonunu geliştiren, ufkunu açan bir spor olduğuna inanıyoruz. o yüzden elimizden geldiği kadar çocuklara bu konsepti ve kavramları aşılamaya çalışıyoruz ki memleketlerine döndükleri zaman biraz daha vizyonları ve ufukları açılmış olsun. Ülkemize ve kendilerine biraz daha faydalı şekilde hayatlarını şekillendirmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuklar hala daha olayın farkında değiller. Çünkü biraz şaşırmış ve şok içindeler. Çocuklar sadece denizi değil birçok şeyi görmemişler. Biz de böyle bir şeyin içine dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Çok heyecanlılar fakat gerçekten onlara bir şeyler kattığımıza inanıyoruz" dedi.



