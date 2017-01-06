Deniz Feneri Parkında Sona Gelindi

Muratpaşa Belediyesi, Lara falez kıyı bandında yapımı devam eden Deniz Feneri Parkı çalışmalarında son aşamaya geldi.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, park tamamlandığında içinde Muratpaşa Belediyesi tarafından işletilecek kafeterya ve çay bahçesi de yer alacak.



Çalışmalar kapsamında park alanında devam niteliğinde arazi kodlarından faydalanılarak şelale oluşturuldu, parkın giriş kısmını oluşturan dinlenme noktalarıyla, bitkisel ve yapısal tasarımlarla desteklenerek meydan düzenlemesi yapıldı.



Park alanında oluşturan dinlenme alanları ahşap donatı ve arazi formuna uygun banklardan oluşturulurken, alanın jeolojik yapısından kaynaklanan 3 doğal çöküntü alanı etrafında da doğal yürüyüş parkuru yapıldı.



Parkta gece peyzajına yönelik aydınlatma çalışmaları ise sürüyor.