Deniz Feneri Parkı'nda Sona Doğru

Muratpaşa Belediyesi, 1'inci derece doğal SİT statüsünde Lara falez kıyı bandı üzerindeki Deniz Feneri Parkı çalışmalarında son aşamaya geldi. Park tamamlandığında içinde Muratpaşa Belediyesi'nce işletilecek kafeterya ve çay bahçesi de yer alacak.



Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl Nisan ayında Bababurnu Deniz Feneri yanında yer alan ve 35 bin metrekare genişliğiyle Antalya'nın en güzel kıyı panoramasını sunan Deniz Feneri Parkı'nda gerçekleşen tahliye ve yıkımın ardından başladığı yeni park çalışmalarında son aşamaya geldi.



Doğayla uyumlu



Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında park alanında havuz ve devamı niteliğinde arazi kodlarından faydalanılarak şelale oluşturuldu, aynı zamanda parkın giriş kısmını oluşturan dinlenme noktalarıyla, bitkisel ve yapısal tasarımlarla desteklenmiş meydan düzenlemesi de hayata geçirildi. Park alanında oluşturan dinlenme alanları ahşap donatılardan pergoleler ve arazi formuna uygun bank ve masalı banklardan oluşturulurken alanın jeolojik yapısından kaynaklanan 3 doğal çöküntü alanları etrafında doğal yürüyüş parkurları da yapıldı.



En güzel manzara



Proje kapmasında parkta bulanan kafeterya ve çay ocağı binaları korundu. Parkın en kısada sürede tamamlanmasının ardından korunan binalar Muratpaşa Belediyesi'nce işletilecek kafeterya ve çay bahçesi olarak hizmet verecek.



Gecesi bambaşka olacak



Deniz Feneri Parkı'nda tüm bunlarla birlikte gece peyzajına yönelik farklı aydınlatma tasarımlarına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Devam eden aydınlatma çalışmalarıyla parkın gece görünümünün farklılaştırılması amaçlanıyor. - ANTALYA