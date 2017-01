Deniz Feneri Derneğinden Suriyelilere Yardım

Deniz Feneri Derneği, Suriye'nin Azez ve İdlip bölgelerindeki iç savaşın mağduru ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor.



Dernekten yapılan açıklamada, 615 ton un, 50 ton kömür, 43 bin parça giyim, 150 soba, bin 50 soba borusu, 51 bin 716 litre sıvı yağ, 23 bin 591 parça temizlik maddesi, 690 bin gıda maddesinden oluşan insani yardım malzemeleri, derneğin Ankara, İstanbul ve Erzurum'daki lojistik merkezlerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, insani yardım kuruluşlarının gündeminde sürekli Suriyelilerin zor kış şartlarındaki hayatlarının olduğunu belirtti.



Cengiz, 6 yıldır dernek ve topyekun millet olarak Suriyeli vatandaşların dramına bir nebze olsun merhem olmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Dernek olarak bugüne kadar gıda, giyim, sağlık ve temizlik malzemelerinden oluşan bine yakın tırı Suriye içerisine ve sınırlarda yaşamaya çalışan Suriyeli vatandaşlara insani yardım olarak ulaştırdık. Soğuk kış mevsiminde bu yardımlar olanca hızıyla devam ediyor. Ben bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi olarak şunu ifade etmek istiyorum. Suriye'de, Halep'te insanlık öldü. İnsanlık katledildi ve dünya bu yaşanan vahşeti Türkiye dışında sadece seyretmekle yetindi. Suriye'de can güvenliği ortamı tam olarak oluştuğu zaman yardımlar daha da yayılabilecek. Şu anda da yardım gidiyor, yeter ki can güvenliği noktasında cesaret edip daha da farklı bölgelere gidebilelim. Yani can güvenliği açısından kendisini güvenli olarak görebilen yardım gönüllüleri, her noktaya yardım götürebilir."



Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Ali Karayılan da şu değerlendirmede bulundu:



"Savaşın bütün acımasızlığının ortasında kalan hemen yanı başımızdaki Halep'te mazlum kardeşlerimizi unutmadık. Komşusu açken kendisi tok uyumayan bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu vesileyle böylesi büyük bir kampanyayı başlatan ve kısa bir sürede tırlar dolusu 615 ton un yardımını ve yanında gıda temizlik ve yakacak maddelerini birlikte organize etmemize katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum."