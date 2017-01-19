Deniz Feneri Derneği, Halep'ten Tahliye Edilenlere Yardım Götürdü

- Üç ailenin tek bir odada yaşadığı eve gıda ve kışlık malzeme yardımı götürülmesi

Bombardımanda yüzü yanan kardeşlerin evine yardım götürülmesi

Deniz Feneri Derneği Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Azez bölgesi ve İdlib'de iç savaşın mağduru ihtiyaç sahibi aileler için insani yardımlarını sürdürüyor. Zor kış koşullarıyla mücadele eden ailelere gıda, giyim, sağlık ve temizlik malzemelerinden oluşan yardımlar dağıtıldı.