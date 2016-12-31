Hilton İstanbul Kozyatağı'nda sizi yılbaşında, Deniz Çevik'in geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları seslendireceği repertuvarı ile çok özel bir gece bekliyor.
Bu geceye, dünyanın dört bir tarafındaki şık masalara mutfak sanatını taşıyan şeflerin sunumları eşlik ediyor. Oryantal Show ve DJ performansın da olacağı gecede gala yemeği ile birlikte limitsiz yerli içki sunuluyor.
Menü
Oriental Meze Tabağı
Peynir Triosu & Beyaz Peynirli Cevizli Girit Ezmesi & Narenciye Aromalı Kereviz Salatası & Vişneli Yaprak Sarması & Izgara Patlıcan üzerinde Kuru Cacık & Kabak Izgara üzeri Bakla Fava & Salatalık ve Elma Kabuklarında Somon Saşhimi..
Girit Usulü Deniz Ürünleri
(Ihlamur ve Adaçayı Suyunda Marine edilmiş Deniztarağı ve Karides Graten)
Riveria Salata
Nar Ekşisi Sos ile
Üçlü Lezzet Yolculuğu
Nar Taneleri ile Mandalina ve Nane Sorbet
Baklava Hamurunda Beef Wellington
Sebze Sandalı(Rezene Fırın, Taze Kuşkonmaz, Baby Havuç)
Marsala Şaraplı Kırmızı Soğan Sosu ile..
Tropikal Meyveli Krambıl..
Karamelli Dondurma ile..
Gece sonu çorba servisi
(İşkembe ve Mercimek Çorbası )
Deniz Çevik ve Orkestrası Yılbaşı Programı
Hilton İstanbul Kozyatağı'nda sizi yılbaşında, Deniz Çevik'in geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları seslendireceği repertuvarı ile çok özel bir gece bekliyor.
Hilton İstanbul Kozyatağı'nda sizi yılbaşında, Deniz Çevik'in geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları seslendireceği repertuvarı ile çok özel bir gece bekliyor.