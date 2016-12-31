Deniz Çevik ve Orkestrası Yılbaşı Programı

Hilton İstanbul Kozyatağı'nda sizi yılbaşında, Deniz Çevik'in geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları seslendireceği repertuvarı ile çok özel bir gece bekliyor.



Bu geceye, dünyanın dört bir tarafındaki şık masalara mutfak sanatını taşıyan şeflerin sunumları eşlik ediyor. Oryantal Show ve DJ performansın da olacağı gecede gala yemeği ile birlikte limitsiz yerli içki sunuluyor.



Menü



Oriental Meze Tabağı



Peynir Triosu & Beyaz Peynirli Cevizli Girit Ezmesi & Narenciye Aromalı Kereviz Salatası & Vişneli Yaprak Sarması & Izgara Patlıcan üzerinde Kuru Cacık & Kabak Izgara üzeri Bakla Fava & Salatalık ve Elma Kabuklarında Somon Saşhimi..



Girit Usulü Deniz Ürünleri



(Ihlamur ve Adaçayı Suyunda Marine edilmiş Deniztarağı ve Karides Graten)



Riveria Salata



Nar Ekşisi Sos ile



Üçlü Lezzet Yolculuğu



Nar Taneleri ile Mandalina ve Nane Sorbet



Baklava Hamurunda Beef Wellington



Sebze Sandalı(Rezene Fırın, Taze Kuşkonmaz, Baby Havuç)



Marsala Şaraplı Kırmızı Soğan Sosu ile..



Tropikal Meyveli Krambıl..



Karamelli Dondurma ile..



Gece sonu çorba servisi



(İşkembe ve Mercimek Çorbası )