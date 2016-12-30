Deniz Canlıları Müzesi Yeni Yılda da Ücretsiz

Beylikdüzü'nde, mumyalanmış binlerce deniz canlısının bulunduğu Deniz Canlıları Müzesi, 2017'de de ücretsiz olarak gezilebilecek.



Türkiye'deki ilk deniz canlıları müzesinin kurucusu Kenan Balcı, Balıkçı Kenan Yaşam Vadisi Tesisleri'nde bulunan müzenin yeni yılda da halka ücretsiz olarak açık olduğunu belirterek, "30 yıldan beri müze için büyük bir uğraş verdik. 15 binden fazla deniz canlısı müzede sergileniyor. Müzede bulunan türler arasında bazı deniz canlılarının yakalanma tarihi 20 yıl öncesine dayanırken, bazıları ise henüz geçen yıl yakalanan türler. Mesela müzede sergilediğimiz bazı türleri denizlerimizde son 5 yıldır görmek mümkün olmuyor. Birçok nesli tükenen deniz canlısı var. Bunun bir nedeni de denizlerimizdeki kirlilik ve iklim değişiklikleri." dedi.



Kenan Balcı, müzede yeni yılla birlikte yeni etkinliklere de imza atacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 6 ay süren mumyalama işleminin ardından geçen yıl yakaladığımız vatoz ve köpek balıklarını da 2016'da diğer türlerin arasına dahil ettik. 2017 yılında da müzemizin kapıları herkese açık olacak. Özellikle öğrenme çağındaki çocuklarımız, şimdilerde ancak kitap, ansiklopedi ve belgesellerde görebilme imkanı bulduklara balık türlerini müzemizde yakından, dokunarak inceleyebiliyorlar. Yeni yılda yine tüm halkımız müzemizi ücretsiz olarak gezebilecek."