Deniz Çakır, Genç Erkek Arkadaşıyla Yakalanınca Gazetecileri Haşladı

Oyuncu Deniz Çakır, önceki gece Kurtuluş'ta bulunan restoranda arkadaşlarıyla yemekteydi. Çıkışta basın mensuplarının olduğunu öğrenen oyuncunun keyfinin kaçtığı görüldü. Çıkışta fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan Çakır, muhabirlere "Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

ERKEK ARKADAŞI MEKANDAN ÖNCE AYRILDI

Çakır'ın masasında bulunan genç bir erkek mekândan gruptan önce ayrılarak koşmaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar dönen ve kim olduğu merak duygusu uyandıran kişi, Çakır ve arkadaşlarını araçla aldı.

İşte ikilinin yakalanma anları;