Deniz Baykal ve Ahmet Türk, hayır toplantısında konuştu

Ahmet Türk:

"Halkları karşı karşıya getirmek isteyenler sorunların büyümesine neden oldu"

"Siyaset uğruna halklarımızı karşı karşıya getiren çok tehlikeli bir süreç yaşıyoruz"



MARDİN Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Mardin'de konuştu. Düzenlenen toplantıya Ahmet Türk'te katıldı.