Deniz Baykal: "Türkiye Süper Ligden, Mahalli Lige Düşecek"

Deniz Baykal: "Türkiye süper ligden, mahalli lige düşecek" Referandum toplantısına Ahmet Türk'te katıldı Deniz Baykal: "Asırlık bir tercih yapacağız"MARDİN Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Mardin'de konuştu.

Deniz Baykal: 'Türkiye Süper Ligden, Mahalli Lige Düşecek'

Deniz Baykal: "Türkiye süper ligden, mahalli lige düşecek"
Referandum toplantısına Ahmet Türk'te katıldı
Deniz Baykal:
"Asırlık bir tercih yapacağız"

MARDİN Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Mardin'de konuştu. Düzenlenen toplantıya Ahmet Türk'te katıldı.

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