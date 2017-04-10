Deniz Baykal: "Türkiye Süper Ligden, Mahalli Lige Düşecek"
Deniz Baykal: "Türkiye süper ligden, mahalli lige düşecek" Referandum toplantısına Ahmet Türk'te katıldı Deniz Baykal: "Asırlık bir tercih yapacağız"MARDİN Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Mardin'de konuştu.
Deniz Baykal: "Türkiye süper ligden, mahalli lige düşecek"
Referandum toplantısına Ahmet Türk'te katıldı
Deniz Baykal:
"Asırlık bir tercih yapacağız"
MARDİN Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Mardin'de konuştu. Düzenlenen toplantıya Ahmet Türk'te katıldı.
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