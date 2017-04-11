Deniz Baykal: Tek Adam Anayasası Dayatılıyor

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliğiyle ilgili Türkiye'ye tek adam anayasasının dayatıldığını söyledi.



Referandum çalışmaları kapsamında Adana'ya gelen Deniz Baykal, talep edilen Spor Salonu verilmeyince Çukurova İlçesi'ndeki bir semt pazarında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla miting yaptı. Herkesi Pazar günü yapılacak referandum da 'hayır' oyu vermeye çağıran Deniz Baykal, anayasanın temelinin milli egemenlik olduğunu söyledi. Baykal, "Darbelerin muhatabı oldum. Siyasi yasaklar koydular. Sürgüne gönderdiler. Darbeci askerler geldikleri gibi gittiler, egemenlik yine milletin oldu" dedi.



'EİNSTEİN OLSA ÇÖZEMEZ'



Referanduma götürülen anayasa değişikliğini eleştiren Deniz Baykal, şunları söyledi:



""Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin omurgası olan bu gerçek, egemenlik millettin alınıp tek adama veriliyor. Millet bu girişimi suç üstü yapıyor. Şimdi bu anayasaya sahip çıkan yok. Kim yaptı bilmiyoruz. İmza belli değil ama arkasındaki siyasi irade belli. Önümüzdeki anayasa tek adam anayasasıdır. Bu dayatılıyor. Tek adama mahkeme yolunun açılması için 400 milletvekilinin onayı gerekiyor. 600 milletvekilinin olduğu, çoğunluğunu cumhurbaşkanının genel başkanı olduğu partinin oluşturduğu mecliste 400 milletvekilini nasıl bulacaksınız? Çoğunluğu 300 milletvekili oluştururken, 400 milletvekilini nasıl bulacaksınız? Bu problemi Einstein olsa çözemez. Vatan, millet ve devlet için 'hayır' deyin. Tek adama 'evet' demeyin."



- Adana