Deniz Baykal: Tasarı Meclis'te Reddedilirse Türkiye'nin Ufkunun Açılacağına İnanıyorum

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal anayasa değişikliğine ilişkin "Bu proje muhalefete değil AKP iktidarına karşıdır. Tasarı mecliste reddedilirse, Türkiye'nin önünde ufkunun açılacağına inanıyorum" dedi.



"GAZİ BABAMIN HELALLİĞİNİ KAZANMAK İÇİN KONUŞMAK ZORUNDAYIM"



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliği teklifinin görüşülmeye başlandığı TBMM Genel Kurulu'nda kendi grubu adına konuşmak üzere söz aldı. Baykal, anayasa değişikliğinin görüşüldüğünü hatırlatarak, bunun tarihi bir toplantı olduğunu vurguladı. Baykal, "Buraya kimseyi suçlamak yada karalamak için gelmedim. Günlük siyaset yapmak için gelmedim, Türkiye'ye sahip çıkmak için buraya geldim. Evet buna ihtiyaç var. Bu sana mı düşer derseniz hepimize düşer, evet bana da düşer. Buraya seçilerek gelmiş siz milletvekilleri gibi bende bütün siyasi ömrümü bu kutsal çatı altında geçirmiş biri olarak milletime karşı bu noktada konuşmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Ayrıca TBMM'nin istiklal madalyası ile onurlandırılmış bir gazinin oğlu olarak babamın helalliğini kazanabilmek için burada konuşmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Bir daha böyle şans hiçbirimiz için olmayacaktır" diye konuştu.



"MİLLETİN ARKASINDAN TALİMATLA OYUN ÇEVİRMEK KİMSEYE YAKIŞMAZ"



Anayasa değişikliği teklifinin neler getirdiğinden milletin haberi olmadığını vurgulayan Baykal şöyle konuştu:



"Böyle bir tarihi karar anına bizi taşıyan boş kağıt imzalatılarak önümüze getirilen bir projedir. Arkasındaki siyasi irade bellidir. Alel acele, telaşla hazırlanmış hukuki ve siyasal olgunlaşmaktan uzak bir sipariş projedir. Milli siyasi kültürümüze çökertecek millet egemenliği yerine şahıs hegemonyasını ikame edecek bu tasarı önümüzde duruyor. Bu tasarıdan Türk halkının haberi yok. Çözüm sürecinde akil heyeti milleti bilgilendiriyordu. Anayasa değişikliğini millete anlatmak için en küçük bir çaba sergiliyor musunuz? Bizim anlatmamıza niçin izin vermiyorsunuz? Meclis TV kapatılmış bunun bir izahı var mı? Gümrük'ten mal mı kaçırıyorsunuz? Milletin arkasından talimatla oyun çevirmek kimseye yakışmaz."



"TASARI MECLİS'DE REDDEDİLİRSE TÜRKİYE'NİN UFKUNUN AÇILACAĞINA İNANIYORUM"



Deniz Baykal, anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda siyasi parti başkanı olacağını kaydederek şöyle devam etti:



"OHAL'de anayasa değiştirmek mümkün değildir. Dışarıda OHAL, Meclis'te sıkıyönetim. BU tasarı milletin, meclisin üstünlüğünü ortadan kaldıracaktır. Milli egemenlik ortadan kaldırılacaktır. Bu Meclis'in arkasında millet, milli irade var. Herhangi bir demokratik ülkede bunun bir benzeri var mı? Böyle bir ortamda bu kadar köklü bir anayasa değişikliği zorlayarak geçirmeye çalışmak yapılabilecek en büyük yanlış ve hatadır. Getirilen cumhurbaşkanı iktidar partisinin de genel başkanı olacak. Bir siyasi parti genel bakanına Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini belirleme hakkı verilebilir mi? Cumhurbaşkanı tarafsızlık yemini yapacak? Ne bu samimiyetsizlik. Parti başkanı tarafsızlık yemini edecek. Anayasayı değiştirme yetkisini veriyoruz farkında mısınız arkadaşlar? Gensoru, güvenoyu, meclis soruşturması yok. Türkiye'nin sorunu anayasa sorunu değil. BU tasarı geçerse Türkiye büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Böyle bir tablo içinde bizim dikkat etmemiz gereken konu sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğudur. Bu büyük yanlışı önleyebilecek organ TBMM'dir. TBMM tarihine ve sorumluluk duygusuna yakışan şekilde bu proje karşısında bu yanlıştır diyebilmelidir. Buna ihtiyaç var. Bu proje muhalefete değil AKP iktidarına karşıdır. Başbakanlığı ortadan kaldırıyor. Niye kaldırıyorsunuz. Buna izin vermeyelim. Yanlıştır. Tasarı reddedilirse mecliste, Türkiye'nin önünde ufkunun açılacağına inanıyorum. Türkiye ve siz rahatlayacaksınız." - Ankara