Deniz Baykal: Sayın Cumhurbaşkanım, Maç Daha Bitmedi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Beyoğlu'nda bulunan İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

"OHAL'DE REFERANDUM OLMAZ"

Referandumdan çıkan sonucun matematiğini eleştiren ve bu sonuçla demokratik bir anayasa yapılamayacağını iddia eden Baykal, "Olağanüstü halde referanduma geçtik. Olağanüstü halde referandum pek çok ülkede olmaz. Fransa'da yasaktır. Referandum ciddi, köklü bir tartışmayı gerektirir; bu tartışmaya olağanüstü hal izin vermez. Sonuç ne oldu? Sonuç, yüzde 50, yüzde 50. Ayrıntıya girmiyorum, kaba hatlarıyla bu yani. Bir anayasa yapacağız, 'Efendim, yüzde 50 artı 1 ile iktidar olunuyor' deniyor. Doğrudur, iktidar olur ama anayasa olmaz. Olur da, o olması gereken anayasa değildir. Bir anayasa krizidir o" dedi.

"BİR DAKİKA, SAYIN CUMHURBAŞKANIM, BİR DAKİKA MAÇ BİTMEDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, referandum sonucunu futbol maçına benzettiği sözleriyle ilgili Baykal, "Şimdi önümüzde bir anayasa problemi var. Durum bu arkadaşlar. Şimdi bunu unutmayalım, bu iş bitmedi yani. Bu iş olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki: 'Maç 1-0 alınmış, 5-0 alınmış, fark etmez. 3 puanı aldık.' Bir dakika, Sayın Cumhurbaşkanım, bir dakika; maç bitmedi. Maç bitmedi arkadaşlar. Bu tablo, maçın bittiği tablo değildir. Daha birinci devredeyiz, daha ikinci devre var. Bizim iddialarımız bu. Çok açık, alnımız açık. Söylediklerimiz ortada ve gerçek. E şimdi golü attık, bitti mi? Yok. Daha 2019'da görülecek hesabımız var" diye konuştu.