Deniz Baykal, 'Sayın Cumhurbaşkanım, maç daha bitmedi'



İSTANBUL - CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumu futbol maçına benzetmesine ilişkin, "Bir dakika Sayın Cumhurbaşkanım, bir dakika; maç bitmedi. Bu tablo, maçın bittiği tablo değildir. Birinci devredeyiz, daha ikinci devre var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Beyoğlu'nda bulunan İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partisinin İstanbul teşkilatını yaptıkları referandum çalışmaları ve referandumdan alınan sonuç için tebrik ziyaretinde bulunduğunu açıklayan Baykal, il binasında önemli açıklamalarda bulundu. Eski Genel Başkan Baykal'ın yanında İl Başkanı Cemal Canpolat ve il teşkilatından yöneticiler de hazır bulundu.

"Bir anayasa krizidir o"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmaya referandumdan çıkan sonucun matematiğini eleştirerek ve bu sonuçla demokratik bir anayasa yapılamayacağını ifade ederek başlayan Baykal, "Olağanüstü halde referanduma geçtik. Olağanüstü halde referandum pek çok ülkede olmaz. Fransa'da yasaktır. Referandum ciddi, köklü bir tartışmayı gerektirir; bu tartışmaya Olağanüstü hal izin vermez. Sonuç ne oldu? Sonuç, yüzde 50, yüzde 50. Ayrıntıya girmiyorum, kaba hatlarıyla bu yani. Bir anayasa yapacağız, 'Efendim, yüzde 50 artı 1 ile iktidar olunuyor' deniyor. Doğrudur, iktidar olur; ama anayasa olmaz. Olur da, o olması gereken anayasa değildir. Bir anayasa krizidir o" dedi.

"Bir dakika, Sayın Cumhurbaşkanım, bir dakika; maç bitmedi"

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, referandum sonucunu futbol maçına benzettiği sözlerine cevap vererek devam eden Baykal, "Şimdi önümüzde bir anayasa problemi var. Durum bu arkadaşlar. Şimdi bunu unutmayalım, bu iş bitmedi yani. Bu iş olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki: 'Maç 1-0 alınmış, 5-0 alınmış, fark etmez. 3 puanı aldık.' Bir dakika, Sayın Cumhurbaşkanım, bir dakika; maç bitmedi. Maç bitmedi arkadaşlar. Bu tablo, maçın bittiği tablo değildir. Daha birinci devredeyiz, daha ikinci devre var. Bizim iddialarımız bu. Çok açık, alnımız açık. Söylediklerimiz ortada ve gerçek. E şimdi golü attık, bitti mi? Yok. Daha 2019'da görülecek hesabımız var" diye konuştu.

"Yüzde 49, 50 ile yarı yarıya bir tablo ortaya çıktı"

Partisini tebrik etmek için geldiğini söyleyen ve bir hatırlatmada da bulunan Baykal, tüm partililere bir çağrıda bulunarak, "Bu, birinci devrede maçı oynarken, yüzde 49, 50 ile yarı yarıya bir tablo ortaya çıktı. Bir kere bu çok kıymetli, çok değerli.Yapılabilecek en büyük hata bu yüzde 49, 50'yi siyasallaştırmaktır, partiselleştirmektir, ayrıştırmaktır. Aman ha! Ben hem sizi kutlamaya geldim, hem de partime bu uyarıyı yapmaya geldim. Aman ha arkadaşlar. Yüzde 42'ydi referandum, 12 Eylül, 2010. 2011 seçimlerinde 25.9 aldık. İşte, bunu bilelim. Yüzde 49'luk birikim çok önemlidir, çok değerlidir. Bizim ikinci devreyi bu birikimle oynayacağımız unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

(HC-YM-