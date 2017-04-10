Deniz Baykal, "Sayın Cumhurbaşkanı da bugün bence balans ayarını kontrol etsin"



MARDİN - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin referandum çalışmaları çerçevesinde Mardin'de düzenlenen programa katılmak üzere kente geldi. Baykal'ı havalimanında görevden alınan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve partililer karşıladı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Baykal, "Anadolu'yu işgalden, istiladan kurtardığımız gün ne kadar sevindiysek ben 'hayır' çıkarsa o kadar sevineceğim demiştim. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Deniz Baykal, takımları biraz eskimiş. Ondan böyle konuşmaya başladı.' Şimdi bugün basından gördüm ki, dün Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki, 'Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık. Biz o köprüden bu geçebilir, şu geçemez diyor muyuz? Bu nedene biz tarafsızız. En büyük tarafsız biziz, çünkü köprüden kimin geçeceğine kimin geçmeyeceğine karışmıyoruz.'Bu lafı duyunca aklımdan şöyle geçti. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün bence balans ayarını kontrol etsin. Tehlikeli yollardan geçiyoruz, bir tarafımız uçurum, engebeli, yol inişli çıkışlı bir yol. Yani balans ayarı önemlidir. Bir kontrol ettirsin. Çünkü yol çekiyor arabayı, güç tutuyor. Bıraksa gidecek. Aman ha. Sayın Cumhurbaşkanına ben de bu takılmayı bana söylediği sözlerin gereği olarak söylüyorum" dedi.