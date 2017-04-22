Deniz Baykal: Maç Henüz Bitmedi

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ni ziyaret eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, iktidarın, referandumun ardından oldu bittiye getirip anayasayı değiştireceğini öne sürerek, "Maç henüz bitmedi. Millet kararı 2019'da verecek" dedi.