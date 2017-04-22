Deniz Baykal: Maç Henüz Bitmedi (4) - Yeniden

'DÜYUN-U UMUMİYE' BENZETMESİ



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Çanakkale'deki programının ardından Çan İlçesi'ne geçerek Menderes Parkı'nda vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin Katar'dan 650 milyon dolar borçlandığını kaydeden Baykal, 'Düyun-u Umumiye' benzetmesi yaparak şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti Çaykur'u rehin vererek, 650 milyon dolar, Katar'daki bir fondan borçlandı. Bu ilk kez olan bir olay. Türkiye'nin artan para ihtiyacı nedeniyle ancak teminat vererek borçlanabilir hale geldik. Bu acı bir tablodur. Bu durum Cumhuriyet maliye tarihi açısından bir önemli dönüm noktasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda bunu Düyun-u Umumiye olarak yaşamıştık. Düyun-u Umumiye Türkiye'den alacaklarını, Türkiye'nin kaynakları üzerine ipotek koyarak tahsil etmeye yönelmişti. Şimdi Türkiye artık devlet garantisiyle borçlanabilme aşamasını geride bırakmış. Şimdi 'Garanti ver kardeşim, karşılığında ne veriyorsun' diye sormuşlar. Biz de Çaykur'u rehin göstermişiz. Bu örtülü bir satıştır."



'BİR FONDAN GARANTİ VEREREK BORÇLANIR HALE GELDİK'



Satışın bir yöntemi olduğunu, rekabet koşulları içinde yapılması gerektiğini ifade eden Baykal, "Sen asgari kaça vereceğini ilan edersin, herkes daha yükseğe çıkarır. İtibarlı tüccarlar bile garanti vermeden kendi kredi potansiyeli ile borç alabilirken, devlet olarak biz anlaşılıyor ki; 650 milyon doları bir fondan garanti vererek borçlanır hale geldik. Varlık Fonu başka bir ülkede ihtiyaç olmayan zenginliklerin iyi değerlendirilmesi için oluşturulur. Petrolü vardır. Başka kaynağı vardır. Bütçeyi yapar. Elde para kalır. O parayı fona ayırır. O fon onu işletir. Uygun arsa alır. Biz elde avuçta ne varsa Varlık Fonu'na bağladık. Bu işlerin temelinde siyaset var. Önce kendi hesabını vereceksin. Sonra devletin hesabını vereceksin. Hukuk, adalet işleyecek. Maliyenin kuralı işleyecek. Dış politika güvenilir ellerde olacak. Böyle bir düzene ihtiyaç var" dedi.



Baykal, Çan ilçesindeki programının ardından İstanbul'a hareket etti.



Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



