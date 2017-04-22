Deniz Baykal: Maç Henüz Bitmedi (3)

'DÜYUN-U UMUMİYE' BENZETMESİ



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde yaptığı konuşmada da Çay-Kur'un Varlık Fonu'na devrini eleştirdi. Baykal, şunları söyledi:



"Katar'dan 650 milyon dolar borçlandı. Bu borçlanma, Varlık Fonu'na alınmış olan Çaykur'u teminat göstererek, Çaykur'u rehin vererek, 650 milyon dolar Katar'daki bir fondan Türkiye Cumhuriyeti borçlandı. Bu ilk kez olan bir olay. Bu şunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin artan para ihtiyacı, finansman ihtiyacı daralan finansman kaynağı arasındaki sıkışma nedeniyle Türkiye ancak teminat vererek, devlet güvencesi anlaşılıyor ki yeterli olmaktan çıkmış, rehin vererek, teminat vererek devlet borçlanabilir noktaya gelmiş. Bu onu göstertiyor. Bu acı bir tablodur. Bizim maliye tarihimiz açısından, Cumhuriyetin maliye tarihi açısından bir önemli dönüm noktasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda bunu Düyun-u Umumiye olarak yaşamıştık hatırlarsınız. Düyun-u Umumiye Türkiye'den alacaklarının, Türkiye'nin kaynakları üzerine ipotek koyarak onları rehin alarak onları yöneterek bizzat kendisi işleterek alacağını tahsil etmeye yönelmişti. Şimdi Türkiye artık devlet garantisiyle borçlanabilme aşamasını geride bırakmış. Şimdi garanti ver kardeşim karşılığında ne veriyorsun diye sormuşlar."



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,