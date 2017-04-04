Deniz Baykal Konya'da Referandum Çalışmasına Katıldı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum çalışması kapsamında Konya'nın Ereğli ilçesinde halka seslendi. Baykal'a geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında "Evet diyenleri denize dökeceğiz" diyen Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da eşlik etti.



Ereğli Yunus Emre Meydanındaki mitingde halka hitap eden Baykal, anayasa değişikliği paketindeki çeşitli maddeleri eleştirdi. Kararname çıkarma yetkisi ile ilgili konuşan Baykal, "Aranızda memur arkadaşlar vardır, onlar şimdi ben sırtımı nasılsa devlete dayadım geçinip gidiyorum şeklinde düşünüyorlardır. Ama çok fazla bel bağlamayın evet çıkarsa devlet memuru olduğunu düşünen arkadaşlarıma aniden diyebilirler ki bir kararname ile haberiniz bile olmaz siz sözleşmeli personel olmaya davet edildiniz. Peki olur mu böyle, olabilir... Çünkü bu yetkiyi veriyorsun. Devlet düzeninde anayasada bu yetkiyi takdire bıraktın mı kullanabilir. O yetkiyi veriyorsun bu kullanmazsa başkası kullanır, önemli olan o yetkinin Meclis'te kalmasıdır" dedi.



Konuşmasında, geçmişte açılan davalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi yetişmiş personeline acılar yaşatıldığını söyleyen Baykal, 'Ergenekon' ve 'Balyoz' davalarını hatırlattı. Baykal, "O zaman kıvrak bir savcı aradılar ve sonunda buldular. Ne oldu sonra, Genelkurmay Başkanımızı terör örgütünün yöneticisi diye hapse attılar. Peki nerede şimdi o savcı nerede? Yalan yere gizli tanıklar bulup konuşturdular, davalar açtılar. Deliller sahte, peki dava ne oldu, savcı nerede şimdi. Cumhurbaşkanı bu yetmiyor bana her dediğimin olacağı bir ortam diyor. Evet çıkarsa Türkiye çok karışır, çünkü 7 bin 200 tane kanun ve mevzuat değişecek" diye konuştu.



Baykal daha sonra ilçeden ayrılarak Ankara'ya gitti. - KONYA