Deniz Baykal'ın Donup Kaldığı O Anlar

CNN Türk'te canlı yayın konuğu olan CHP'li Deniz Baykal referandum hakkında Ahmet Hakan'ın sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi BAYKAL'A ZOR ANLAR YAŞATAN SORU 'Yeni anayasa ile eyalet sistemi gelecek' yalanı 'hayır'cıların ağzında meze olmuştu. 'Bir şey soracağım kızmazsanız.. Madem eyalet sistemi geliyor, neden PKK hayır diyor?' sorusu yöneltilen Baykal bir süre düşündükten sonra 'Bunu PKK'y...