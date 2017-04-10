Deniz Baykal: "Hayır Çıkarsa Anadolu'yu İstiladan O Gün Kurtarmış Gibi Sevineceğiz"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Hayır çıkarsa Meclisi ilk kez açmış gibi sevineceğiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilk kez o gün ilan etmiş gibi sevineceğiz. Anadolu'yu istiladan o gün kurtarmış gibi sevineceğiz" dedi.



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin referandum çalışmaları çerçevesinde Mardin'de düzenlenen programa katılmak üzere kente geldi. Baykal'ı havalimanında görevden alınan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve partililer karşıladı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Baykal, "Anadolu'yu işgalden, istiladan kurtardığımız gün ne kadar sevindiysek ben 'hayır' çıkarsa o kadar sevineceğim demiştim. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Deniz Baykal, takımları biraz eskimiş. Ondan böyle konuşmaya başladı.' Şimdi bugün basından gördüm ki, dün Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki, 'Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık. Biz o köprüden bu geçebilir, şu geçemez diyor muyuz? Bu nedene biz tarafsızız. En büyük tarafsız biziz, çünkü köprüden kimin geçeceğine kimin geçmeyeceğine karışmıyoruz.' Bu lafı duyunca aklımdan şöyle geçti. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün bence balans ayarını kontrol etsin. Tehlikeli yollardan geçiyoruz, bir tarafımız uçurum, engebeli, yol inişli çıkışlı bir yol. Yani balans ayarı önemlidir. Bir kontrol ettirsin. Çünkü yol çekiyor arabayı, güç tutuyor. Bıraksa gidecek. Aman ha. Sayın Cumhurbaşkanına ben de bu takılmayı bana söylediği sözlerin gereği olarak söylüyorum" dedi.



"Seçilen adam istediğini yapacak"



16 Nisan'da yapılacak referandum a değinen Baykal, "Millet bir kere seçecek, sonra 5 yıl unutacak. Seçtiği adam istediğini yapacak. Ne yapacak? 700 katrilyonluk bütçeyi istediği gibi harcayacak. Nereye harcayacağına kendi karar verecek. İsterse memurları kadrodan çıkarıp sözleşmeli yapabilecek. Bu anayasa çıktığı zaman bu yetkiyi vereceksin. İsterse nüfusa alacak, isterse bunlara ev, konut, gösterişli binalar yapacak. Meclis, göstermelik, müsamere meclisine dönüşüyor. Meclisteki en büyük partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olursa, cumhurbaşkanı o meclisi oluşturacak milletvekillerinin yarısını belirliyorsa, o meclisin hiçbir anlamı, değeri kalmıyor. Bu anayasanın dengeyi bozan ana unsurlarından biri budur" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın gürültülü ve patırtılı bir kampanya yürüttüklerini savunan Baykal, şunları kaydetti:



"Bak biz buraya kendi cebimizden geliyoruz. Hiç kimsenin bir desteği olmadan, şahsi olarak arkadaşların imece usulü, herkes kendi masrafını yapıyor. Anadolu'yu öyle gezip dolaşıyoruz. Milletin parasıyla miting yapıyorlar, bütün devlet teşkilatı ortada her yerde panolar, afişler. Devletin bütün imkanları seferber. Sabah biri konuşuyor, öğlen biri konuşuyor, 24 kanalda canlı yayın."



Baykal'dan tartışılacak ifadeler



Referandumda "evet" çıkarsa devlet düzeninin değişeceğini iddia eden Baykal, "Hayır çıkarsa Meclisi ilk kez açmış gibi sevineceğiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilk kez o gün ilan etmiş gibi sevineceğiz. Anadolu'yu istiladan o gün kurtarmış gibi sevineceğiz. Devletimize kavuşmuş gibi, cumhuriyetimize kavuşmuş gibi, milletimizin egemenliğini korumuş gibi sevineceğiz" ifadelerini kullandı. - MARDİN