Deniz Baykal: 'Hayır' Çıkarsa 23 Nisan Öyle Bir Kutlanacak Ki

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, '16 Nisan'da inşallah alacaksınız kararı. Bir hafta sonraki 23 Nisan aman Allah'ım, öyle bir kutlanacak ki Türkiye de öyle bir 23 Nisan kutlaması olacak ki sanki sene 2017 değil de sene 1920. İlk kez Meclisimiz oluyormuş gibi sevineceğiz. Meclisi ilk kez açmış gibi sevineceğiz' dedi.