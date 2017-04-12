Deniz Baykal: "Evet Çıktıktan Sonra Kimin Ne Olacağı Belli Olmayacak"

Deniz Baykal: "Evet çıktıktan sonra kimin ne olacağı belli olmayacak" "Bu anayasa tuzak üzerine tuzaklarla dolu.Sakıncalı bir anayasa, uzak durulması gereken bir anayasa"AYDIN - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum programları kapsamın Aydın'ın Nazilli ilçesinde konuştu.

Deniz Baykal: 'Evet Çıktıktan Sonra Kimin Ne Olacağı Belli Olmayacak'

Deniz Baykal: "Evet çıktıktan sonra kimin ne olacağı belli olmayacak"
"Bu anayasa tuzak üzerine tuzaklarla dolu.Sakıncalı bir anayasa, uzak durulması gereken bir anayasa"

AYDIN - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum programları kapsamın Aydın'ın Nazilli ilçesinde konuştu.

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