Deniz Baykal: "Evet Çıktıktan Sonra Kimin Ne Olacağı Belli Olmayacak"
Deniz Baykal: "Evet çıktıktan sonra kimin ne olacağı belli olmayacak" "Bu anayasa tuzak üzerine tuzaklarla dolu.Sakıncalı bir anayasa, uzak durulması gereken bir anayasa"AYDIN - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum programları kapsamın Aydın'ın Nazilli ilçesinde konuştu.
Deniz Baykal: "Evet çıktıktan sonra kimin ne olacağı belli olmayacak"
"Bu anayasa tuzak üzerine tuzaklarla dolu.Sakıncalı bir anayasa, uzak durulması gereken bir anayasa"
AYDIN - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum programları kapsamın Aydın'ın Nazilli ilçesinde konuştu.