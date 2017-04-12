Deniz Baykal: "Evet çıktıktan sonra kimin ne olacağı belli olmayacak"

"Bu anayasa tuzak üzerine tuzaklarla dolu.Sakıncalı bir anayasa, uzak durulması gereken bir anayasa"



AYDIN - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum programları kapsamın Aydın'ın Nazilli ilçesinde konuştu.