Deniz Baykal'dan 'Çaykur' Tepkisi: Türk Maliyesi Açısından Yeni Bir Dönüm Noktası

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ÇAYKUR'un hisselerinin teminat karşılığı rehin verildiği yönündeki haberlerle ilgili "Türk maliyesi açısından yeni bir dönüm noktasıdır" dedi.



CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal, ÇAYKUR'un hisselerinin teminat karşılığında Katarlılara verildiğine yönelik iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bu durumun Türkiye maliyesi açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Deniz Baykal, şunları kaydetti:



"Varlık Fonu'nun hangi amaçla ve nasıl kullanılacağı ortaya çıkmıştır. Katarlılardan 650 milyon dolar borç alınıp bunun karşılığında ÇAYKUR hisseleri teminat gösterilerek rehin verilmiştir. Böylece, devletin daralan finans imkanları, artan finansman ihtiyacı karşısında milletin/kamunun varlığını rehin vererek karşılamak zorunda kalmaya başlamıştır. Bu Türkiye maliyesi açısından bir dönüm noktasıdır. Olayın sadece rehin verme boyutu değil, satış boyutu da değerlendirmeye muhtaçtır. Usüllere ve ülke yararlarına uygun bir satış sözkonusu olmadan, bedeli şartları rekabete açılmadan milli varlıklar yabancı fonlara aktarılmaya çalışılmaktadır." - Ankara