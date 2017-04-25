Deniz Baykal Çok Üzüntü Verici Bir Olay

Deniz Baykal Çok üzüntü verici bir olayVIDEO YOKLevent Gündüz Strasburg, 25 Nisan, (DHA)-CHP Antalya milletvekili ve eski genel başkanı Deniz Baykal AKPM'nin Türkiye kararı için, 'Türkiye'yi Avrupa'ya taşıma iddiası iş başına gelen iktidar 14 yılın sonunda Türkiye'yi bu konuda ciddi...

Deniz Baykal Çok Üzüntü Verici Bir Olay

Deniz Baykal Çok üzüntü verici bir olay

VIDEO YOK

Levent Gündüz Strasburg, 25 Nisan, (DHA)-CHP Antalya milletvekili ve eski genel başkanı Deniz Baykal AKPM'nin Türkiye kararı için, 'Türkiye'yi Avrupa'ya taşıma iddiası iş başına gelen iktidar 14 yılın sonunda Türkiye'yi bu konuda ciddi bir umutsuzlukla karşı karşıya bırakmıştır çok üzüntü verici bir olay' dedi.

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