90'lı yıllara Deniz Arcak ile dönüş yapın.



1993'te ilk stüdyo albümü "Nerde?" ve çıkış şarkısı "Zehir Ettin" ile büyük bir başarıya imza attı. 1994 yılında Ozan Çolakoğlu bestesi "Zehir Ettin"in İngilizce versiyonu "All The Kings Horses" şarkısıyla dikkatleri çekti ve klibi MTV'de yayınlanan ilk Türk şarkıcı oldu. 1995 yılında 2. albümü "Beyaz Vadi"yi yayımladı. Aynı isme sahip çıkış şarkısı ve "Eller Aldatır" ile listelerde zirveye yerleşti. 1996 yılında 3. albümü "Ha Bugün Ha Yarın"ı yayımladı, bu albümün çıkış şarkısı "Bir Mola Ver" de büyük ilgi gördü. Bu albümün ardından 8 yıl boyunca albüm yayımlamadı ancak tiyatro sahnesinde ve TV'de yarışma programları sunarak ve "Koçum Benim", "Kadın Severse", "Nerde Kalmıştık" gibi dizilerde rol alarak kariyerine devam etti.



2004 yılında Fuat Güner prodüktörlüğünde hazırladığı albümü "Kıpır Kıpır" ve Sezen Aksu imzalı çıkış şarkısı "Eyvallah" ile sekiz yıl aradan sonra yeniden zirveye yerleşti. 2010'da "Cesur" isimli bir EP yayımlayan Arcak, 2013'te "Korkma", 2014'te de Sevgililer Günü'ne özel single çalışması "Büyüyorum Seninle"yi Sony Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.



Deniz Arcak dijital dünyadaki gelişmeyi de göz ardı etmeyerek Youtube üzerinde Üf Noktası kanalında günlük hayata dair püf noktalarını eğlenceli videolarla anlatıyor ve Motto Müzik kanalında da 90'lı yılların yıldızlarını konuk alarak 90'lar kafası programını sunuyor.



Gitar: Akın Eldes



Gitar: Bora Çeliker



Bas Gitar : Argun Erişçi



Davul : Turgut Alp Bekoğlu



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