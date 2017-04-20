Deniz Altında Canlı Rezervinin Arttırılması" Projesi
Kumluca'da "Deniz altında canlı rezervinin arttırılması" projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
Kumluca'da "Deniz altında canlı rezervinin arttırılması" projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
Kumluca Kaymakamlığı, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı'nın ortaklığında yürütülen projenin tanıtım toplantısına, Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, daire amirleri ve davetliler katıldı.
Kaymakam Kara, toplantıda yaptığı konuşmada, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, deniz altındaki canlı varlıklarının yaşamlarını daha iyi sürdürmesi için yapılacak çalışmalar konusunda bir proje hazırladıklarını belirterek, uygulamaya geçilmesiyle deniz altı canlılığının artacağına inandığını söyledi.
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay da Kumluca ve çevresinin ekonomisinin tarım, turizm ve ticarete bağlı olduğunu, bu döngünün özellikle de turizmde daha da arttırılması için deniz altı canlılığının arttırılması gerektiğine inandıklarını belirtti.
Amaçlarının deniz, kum ve güneşle var olan turizm döngüsünü deniz altı varlıklarıyla daha da arttırmak olduğunun altını çizen Günay, "Bu konuda deniz altındaki canlı rezervinin arttırılması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz ilk projeyi başlatıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunun kazanımlarını hep birlikte göreceğiz." dedi.
Deniz altında canlı rezervinin arttırılması projesi hakkında katılımcılara bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu da ekolojik dengelerin zamanla değişmesiyle, Kumluca körfezinden başlayarak hızlı bir şekilde su altı çölleşmesi görüldüğünü söyledi.
Bu durumda canlı yaşamının da olumsuz etkilendiğini ifade eden Gökoğlu, şunları söyledi:
"Su altı canlılarımız her geçen gün azalıyor. Bilinçsiz avlanma, ekolojik dengenin bozulması gibi bir çok faktör bulunuyor. Su altı canlılığının arttırılması için bazı çalışmalar var. Bunların başında yapay resif çalışmaları geliyor. Daha önce yapay resif yapılan alanlarda su altı canlılığının olumlu bir şekilde arttığını gözlemledik. İnşallah uygulanacak olan bu projeyle de Kumluca körfezinden başlayarak su altı canlılığı artacak."
Proje kapsamında ilk etapta 30 metre derinlikten başlayarak çeşitli kademelerde 800 adet yapay resif yapılmasının planlandığını kaydeden Gökoğlu, projenin ikinci etap çalışmaları ve beş yıllık uygulama süreci sonundaki kazanımların bilimsel olarak ele alınarak paylaşılacağını kaydetti.