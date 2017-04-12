Deniz Akkaya'nın Estetiksiz Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Estetik operasyonların ünlü isimlerde kalıcı ve etkili değişikliklerle sonuçlandığı tartışma götürmez bir gerçek.

YÜZDE YÜZE YAKIN DEĞİŞİM YAŞADI

Ancak öyle isimler var ki, estetik operasyon sonrası neredeyse yüzde yüze yakın bir değişim yaşıyor. O isimlerden birisi de ünlü manken Deniz Akkaya...

3 BURUN, 2 GÖĞÜS ESTETİĞİ OLDU

Deniz Akkaya kariyerinin ilk döneminde bugünkü gibi görünmüyordu. Akkaya, estetik cerrahi kliniklerinin kapısını çalmaya başladığında elinde ünlü yıldız Liv Tyler'ın fotoğrafı vardı. 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı. Akkaya ayrıca yüzüne 6 ayda bir botoks yaptırıyor.

İşte Akkaya'nın estetiksiz hali: