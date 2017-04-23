Deniz Akkaya'nın Bol Yüzüklü Gösterisi

MANKEN Deniz Akkaya, Adana'da Mac Slim Estetik- Güzellik ve Ayak Sağlığı Merkezi'nin açılışına katıldı, kadınlara güzellik öğütleri verirken, ilk kez çok sayıda yüzükle görüntülenmiş oldu.



Merkezin açılış kurdelesini Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP İl Başkanı Ayhan Barut'un da katıldığı törende kesen Akkaya'ya Adanalı kadınlar büyük ilgli gösterdi. Parmaklarına taktığı yüzükler dikkat çeken Deniz Akkaya, takılarını özel bir tasarım aksesuar firmasının hazırladığını belirterek "Ekrana çok sade çıktığım için arkadaşlarım takı takmam konusunda çok ısrar ettiler. Ben de hem onları kırmamak, hem de kadınlığımı hatırlamak için takmak istedim. Parmağımdaki yüzüklerle de bayan Barış Manço oldum" dedi.



GÜZELLİK ÖĞÜTLERİ



Güzellik sırlarını da veren Deniz Akkaya sıcak yaz günlerinde güzel görünmek isteyen kadınlara tavsiyelerde bulundu. Haftada beş gün 45 dakikalık yürüyüş öneren Akkaya, "Hamur işlerini unutun, ekmek yemeyin, spor için mutlaka zaman ayırın, hızlı kilo vermek için ölüm diyetlerine de sakın girmeyin" dedi.



Akkaya, açılışa gelen müzik grubunun çellosu ile de poz verdi.



- Adana