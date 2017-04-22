Deniz Akkaya Kusur Arayanlara Meydan Okudu
Deniz Akkaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta hata bulmak isteyenlere, "Bende hata payı sıfır" diyerek meydan okudu.
Deniz Akkaya katılacağı açılış töreni için hazırlandı. Çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından "Hazırız açılışa... Makyajımı yine sabahın erken saatlerinde yapan Özlem Ayaş, teşekkürler..." notuyla paylaştı.
Açılış sonrası aracında fotoğrafını çeken ünlü manken, çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Akkaya, paylaşımına "Bir önceki fotoğrafı epey inceleyip, zorla hata bulmaya çalışan dostlara; üzgünüm ama hata payı bende sıfır" notunu ekleyerek, kendisinde eksik bulmak isteyenlere meydan okudu.
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