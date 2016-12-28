Deniz Akkaya, 'Duymayan Kalmasın'dan Ayrıldı

Star TV'deki 'Duymayan Kalmasın' programında ikinci ayrılık yaşanıyor. Program sezona Mesut Yar-Deniz Akkaya-Seren Serengil üçlüsüyle başlamıştı. Mesut Yar 3 hafta sonra ayrıldı. Deniz Akkaya'nın da cuma günü son kez programda yer alacağı belirtiliyor.

Star TV'deki Duymayan Kalmasın'da bir kez daha ayrılık rüzgarları esiyor. Eylül ayında başlayan programı Mesut Yar, Deniz Akkaya ve Seren Serengil birlikte sunuyordu. Ancak Mesut Yar programın içeriğinin çok da kendisine uygun olmadığını düşünerek 3 hafta sonra ayrıldı.

SERT YORUM YAPIYOR İDDİASI

Programı uzun süre Deniz Akkaya ve Seren Serengil birlikte sundu. Aldıkları konuklarla programı ayakta tutmayı başardılar. Bir süre once Deniz Akkaya'nın sert yorumları nedeniyle kanal yönetiminden uyarı aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Deniz Akkaya'nın yapımcısıyla bu nedenle tartıştığı öne sürülmüştü. Bir gün programa çıkmaması da bu iddiaları güçlendirmişti.

"KLİMA ÇARPMASI" DEMİŞTİ

Seren Serengil ise "Deniz Akkaya klima çarpmasından dolayı hastaydı ve bu yüzden programa katılamadı" diye açıklama yapmıştı. Ancak Seren Serengil-Deniz Akkaya birlikteliği de uzun sürmedi. Deniz Akkaya'nın cuma günü son kez programda olacağı ve pazartesiden itibaren yer almayacağı belirtiliyor. Deniz Akkaya'nın yerine geçecek isim ise henüz netleşmedi. (Kaynak: Posta)