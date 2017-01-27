Dengede Heykeller

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!

Dengede Heykeller

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!

Çocuklar Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergisini gezerek, terazi ve kantar örneklerini inceledikten sonra atölyede "denge" kavramının sanatta iki ve üçüncü boyutta kullanımlarını inceliyor. Daha sonra geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak dengeli bir şekilde asılabilen  heykel çalışması  ve malzeme, ağırlık, form, denge ilişkisi üzerinden bir üretim yapıyor.

Yaş Grubu: 7-12 yaş

Kontenjan: 10 kişi

Eğitmen: Atölye Mil

İlişkili Sergi: Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads