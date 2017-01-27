Dengede Heykeller

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



Çocuklar Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergisini gezerek, terazi ve kantar örneklerini inceledikten sonra atölyede "denge" kavramının sanatta iki ve üçüncü boyutta kullanımlarını inceliyor. Daha sonra geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak dengeli bir şekilde asılabilen heykel çalışması ve malzeme, ağırlık, form, denge ilişkisi üzerinden bir üretim yapıyor.



Yaş Grubu: 7-12 yaş



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Atölye Mil



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