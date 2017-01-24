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Deneyimli Televizyoncu Cebrail Mugan Cezve Kahve'yle Başarıya Koşuyor
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Deneyimli Televizyoncu Cebrail Mugan Cezve Kahve'yle Başarıya Koşuyor

Deneyimli televizyoncu Cebrail Mugan, kurduğu Cezve kahve ile bir yılda dev bir zincire dönüştü.

Deneyimli Televizyoncu Cebrail Mugan Cezve Kahve'yle Başarıya Koşuyor

Cebrail Mungan, 25 yıllık televizyon sektöründeki deneyimlerinin markayı büyütme aşamasında önemli ivmeler kazandırdığının altını çiziyor.

HEDEF 3 YILDA 100 ŞUBE

Cebrail Mungan, "geçtiğimiz yıl ülke olarak çok tatsız günler geçirdik, ancak biz umudumuzu kaybetmeden yılmadık ve çalışmaya devam ettik. Zor bir süreç olsa da, kısa sürede Cezve Kahve markasını 16 şubeye ulaştırdık. Bunlardan 13 tanesi AVM içi geliştirdiğimiz mini cafe konsepti, 3'ü de cadde cafe konsepti olarak farklı lokasyonlarda hizmet veriyor. Hedefimiz; 3 yıl içinde 100 farklı noktada şubeleşekmek. Bunun içinde özellikle Anadolu'da kadın girişimcilere bayilik konusunda ayrıcalıklar sunuyoruz." diyor.


Mungan; "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünden ve Türk misafirperverliğinden ilham alıyoruz. Buradan hareketle, Türk kahvesi kültürünü en iyi kadınların sunacağına ve en iyi şekilde cafeleri işleteceklerine inandığımızdan, kadın girişimcilere öncelik vereceğiz." dedi.

AVM İÇİ MİNİ CAFE KONSEPTİ İÇİN BAYİLİK ŞARTLARI

Tüm ekipman kurulum bedeli : 100 ile 120 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

CADDE CAFE KONSEPTİ İÇİNSE

Metrekare birim fiyatı 1.500 ile 2.000 TL arasında değişiyor.


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