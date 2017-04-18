Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Denetimli Serbestlikte Cezalar Boya Oldu
Ara
BİST 90.873 %0,24
DOLAR 3,6902 %-0,29
EURO 3,9385 %-0,07
PARİTE 1,0670 %0,25
ALTIN 152,29 %-0,38
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Denetimli Serbestlikte Cezalar Boya Oldu

Ardahan’da haklarında ‘kamuda ücretsiz olarak çalışma’ cezası bulunan hükümlülerin, bu cezalarını okullarda, badana ile bakım işleri yaparak çekmesi için protokol imzalandı.

Denetimli Serbestlikte Cezalar Boya Oldu

Ardahan'da haklarında 'kamuda ücretsiz olarak çalışma' cezası bulunan hükümlülerin, bu cezalarını okullarda, badana ile bakım işleri yaparak çekmesi için protokol imzalandı.

Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Beşiktaş Köyü İlkokulu arasında imzalanan çalışma protokolü kapsamında iç cephe boyama işlemleri, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında, denetime tabi yükümlüler tarafından gerçekleştirildi.

Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kamu hizmeti cezası veya gözetim altında ya da kanunla belirlenen kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma yükümlülüğü kapsamında yükümlü çalıştırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yükümlülerin çalıştırılması hususunda protokoller imzalandığı kaydedildi. Bu kapsamda Ardahan'da kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda yükümlünün, denetimli serbestlik süresi içerisinde, cezasının belli bir kısmını kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü olarak yerine getirmeye devam ettikleri ifade edildi.

Yetkililer, bu çalışmaların hem Ardahan'daki kamu kurum ve kuruluşlarına iş gücü konusunda fayda sağlayacağını hem de yükümlülerin toplum hayatına daha kolay uyum sağlayacaklarını belirttiler. - ARDAHAN

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Besiktaş, Beşiktaş, Ardahan, Ceza, Protokol, Okul