Denetimli Serbestlikte Cezalar Boya Oldu

Ardahan'da haklarında 'kamuda ücretsiz olarak çalışma' cezası bulunan hükümlülerin, bu cezalarını okullarda, badana ile bakım işleri yaparak çekmesi için protokol imzalandı.



Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Beşiktaş Köyü İlkokulu arasında imzalanan çalışma protokolü kapsamında iç cephe boyama işlemleri, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında, denetime tabi yükümlüler tarafından gerçekleştirildi.



Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kamu hizmeti cezası veya gözetim altında ya da kanunla belirlenen kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma yükümlülüğü kapsamında yükümlü çalıştırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yükümlülerin çalıştırılması hususunda protokoller imzalandığı kaydedildi. Bu kapsamda Ardahan'da kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda yükümlünün, denetimli serbestlik süresi içerisinde, cezasının belli bir kısmını kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü olarak yerine getirmeye devam ettikleri ifade edildi.



Yetkililer, bu çalışmaların hem Ardahan'daki kamu kurum ve kuruluşlarına iş gücü konusunda fayda sağlayacağını hem de yükümlülerin toplum hayatına daha kolay uyum sağlayacaklarını belirttiler. - ARDAHAN