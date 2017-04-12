Denetimli Serbestlik Hükümlülerine Uyum Eğitimi

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaevlerinden salınan hükümlülere, çocuğa karşı cinsel ihmal ve istismarı önlemeye yönelik eğitim verilme çalışmaları başlatıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' uyarınca gerçekleştirilen ilk eğitime 20 hükümlü katıldı. Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleri ile bağlarını sürdürmek ve güçlendirmelerinin temin etmek ve yeniden suç işlemelerini önlemek amacıyla başlatılan eğitimi Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi'nden Mehlika Yazgıç ve Aslı Sürek verdi.

Şartlı olarak cezaları ertelenen hükümlülere, kendileri için hazırlanan topluma yeniden uyum sağlamalarını kolaylaştırma, sosyal becerilerini geliştirme ve çevresi ile ilgili farkındalıklarını artırma amacıyla hazırlanan eğitim ve iyileştirme etkinliklerine katılma yükümlülüğü getirilmiştir. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme programı dahilinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hakları Biriminin Çocuk Hakları temelli eğitiminde; 'Beşte Bir Kampanyası' kapsamında çocuğa karşı cinsel ihmal ve istismarı önlemeye yönelik eğitim verildi

'Eğitimde İşbirliği Protokolü' kapsamında yapılan Çocuk Haklarına yönelik eğitimler Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım, Aralık aylarında da devam edecek.