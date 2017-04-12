Denetimli Serbestlik hükümlülerinden 15 Temmuz şehitleri anısına 249 fidan



MANİSA - Manisa'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında denetimli serbestlik hükümlüleri 15 Temmuz şehitleri anısına 249 fidanı toprakla buluşturdu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikim töreni düzenlendi. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı fidan dikim alanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Cumhuriyet Savcısı Korhan Sert, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, daire müdürleri ve yaklaşık 20 denetimli serbestlik hükümlüsü katıldı. Fidan dikiminde konuşan Cumhuriyet Savcısı Korhan Sert, "Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzden burada 20 hükümlü bulunmaktadır. Hükümlülerimizle beraber şehitlerimiz adına fidan dikeceğiz. Her biri şehitlerimiz anısına sembolik olarak ağaç dikecektir. Bizler de kurul olarak ve Manisa Barosu Başkanlığı olarak hepimiz birer fidan dikeceğiz" diye konuştu.

Başta Astsubay Ömer Halisdemir olmak üzere 15 Temmuz darbe girişimine direnirken şehit düşen asker, polis ve vatandaşların fotoğraflarını yakalarına takan protokol ve hükümlüler 249 fidanı toprakla buluşturdu. Böyle bir etkinlikte yer almaktan gurur duyduklarını belirten hükümlüler, 15 Temmuz şehitlerinin dikilen fidanlarla ölümsüzleşeceğini söyledi.