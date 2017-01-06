Denetimli Serbestliğe Uymayan Kişi Tutuklandı

Bafra'da, mahkemenin denetimli serbestlikle serbest bıraktığı kişi tedbir kararına uymayınca tutuklandı.



Alınan bilgiye gere, uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 20 ay hapis cezasına çarptırılan S.G, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında salıverildi.



Her hafta pazartesi ve perşembe günleri karakola giderek imza atması gereken S.G. denetimli serbestlik şartlarını yerine getirmeyince mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.



Bafra Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.G, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.